Владимир Путин: Дальний Восток ожидает «социальный рывок»

Вопросы социально-экономического развития субъектов по-прежнему остаются приоритетными для политики государства. Отдельное, особо пристальное внимание важно уделять дальневосточным регионам. Об этом в своем выступлении на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума в четверг, 5 сентября, заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщили в администрации края, на прошедшем накануне заседании президиума Государственного совета с губернаторами регионов обсуждался новый этап развития Дальнего Востока.

«Необходимо превратить, конвертировать экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, в принципиальное более высокое качество жизни людей. Это значит, что нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и поселков, ощутимых при этом для миллионов людей. Причем такие изменения граждане должны почувствовать не в отдаленном будущем, а в ближайшее время», – подчеркнул Владимир Путин.

В своем выступлении Владимир Путин также отметил, что усилия есть для кого прилагать – в сравнении с 2005 годом миграционный отток населения Дальнего Востока снизился вдвое.

«Нам нужно окончательно переломить ситуацию. Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой и инициативой. Регион должен быть привлекательным для квалифицированных специалистов и, конечно же, для молодежи, за которой, как известно всем, – будущее. Тем более, что Дальний Восток России – это очень молодой регион, у него хороший демографический потенциал, который важно сохранить и приумножить», – обратился к присутствующим руководитель государства, добавив, что суммарный коэффициент рождаемости в субъектах ДФО выше среднероссийского уровня.

Из 8,2 миллиона жителей федерального округа почти 1,5 миллиона – это школьники и студенты вузов, учащиеся колледжей, которые побеждают в спортивных состязаниях, на международных и всероссийских научных олимпиадах и конкурсах.

«Здесь живут умные, созидательные, энергичные по своей натуре люди, которые способны достичь самых амбициозных целей. Поэтому первая и ключевая задача нового этапа развития Дальнего Востока – поддержать молодежь», – подчеркнул Президент.

Отметим, в настоящее время в Приморье реализуется комплекс мер, направленных на сокращение оттока населения. По мнению губернаторая края Олега Кожемяко, важно, чтобы квалифицированные специалисты оставались жить и работать в родном крае. Для этого был принят ряд законов, касающихся как молодых профессионалов, так и семей с детьми. Последняя из инициатив, предложенных губернатором края Президенту как раз в ходе заседания президиума Госсовета – строительства государственного арендного жилья для востребованных в крае специалистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]