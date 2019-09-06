Соглашение об освоении уникального золоторудного месторождения подписано на ВЭФ. Видеорепортаж Александры Мостовой
В рамках Восточного экономического форума подписан ряд партнёрских соглашений между крупными компаниями. Одно из них направлено на разработку месторождения руды в Забайкальском крае. Почему этот проект интересен и власти, и бизнесу?
Золоторудное месторождение «Наседкино» создадут на самой крупной территории опережающего развития Забайкальского края — ТОР «Забайкалье». Соглашение об этом на полях ВЭФ подписано группой компаний «Мангазея» и Корпорацией развития Дальнего Востока.
Сергей Янчуков, основатель ГК «Мангазея»: «В этом году мы планируем добыть полторы тонны золота, после запуска «Наседкино» - 20-21 год, около 4 тонн золота. С помощью наших проектов создаются рабочие места — уже создано порядка 1000 рабочих мест, после запуска проекта «Наседкино» будет создано около 600 рабочих мест».
Фабрику на «Наседкино» запустят в середине 2020-го. Предприятие будет перерабатывать 1 миллион тонн руды в год. Добывать золото будут открытым способом на восьми карьерах. Их построят на нескольких участках ТОР «Забайкалье». К слову, для группы компаний «Мангазея» такой проект не первый, месторождения расположены ещё на двух точках Забайкальского края.
Вячеслав Костин, директор управляющей компании ТОР «Забайкалье»: «С группой компаний «Мангазея» мы только начинаем сотрудничество, и это соглашение, я думаю — начало пути для дальнейшего сотрудничества. Мы не будем останавливаться на достигнутом, уже есть планы на развитие других проектов. И на сегодня — это одно из первых соглашений ТОР Забайкалья».
Сейчас на ТОР «Забайкалье» планируют реализовать 15 инвестиционных проектов. И они помогут создать более 9000 новых рабочих мест, а также привлечь в дальневосточные регионы почти 200 млрд. рублей частных инвестиций.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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