«Показательная порка окончена»: приморские соцсети взбудоражены условно-досрочным освобождением Кокорина и Мамаева 





Нашумевшее дело футболистов Мамаева и Кокорина вызвало резонанс в соцсетях приморских пользователей. Приморцы почти единогласно выразили свое недовольство тем, что футболистов выпустили по УДО, — сообщают «Вести: Приморье».

Осужденные за драку в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на волю уже 17 сентября. Суд удовлетворил ходатайства об их условно-досрочном освобождении.

В сети появилась информация, что спортсмены вернутся в футбол. Букмекеры уже принимают ставки на участие футболистов в Российской премьер-лиге уже в этом году.

Напомним, что у Кокорина истек контракт с «Зенитом», и его может взять в свою команду любой клуб. А вот Мамаев до сих пор числится игроком «Краснодара», правда, клуб планирует разорвать соглашение с полузащитником.

Пользователи соцсетей из Приморья практически в едином порыве выступили против условно-досрочного освобождения проштрафившихся футболистов, называя российский суд «самым гуманным в мире».

«Вести: Приморья» выбрали комментарии, отражающие общее мнение приморцев по этому поводу.

- Куршавель заждался!

- Ну теперь рэп или шансон и будут гастроли давать по чаевням!

- А потом они какому-нибудь родственнику судьи, которые их по УДО отпустили, голову стулом проломят. Вот смеху-то будет…

- Самый гуманный суд в мире. Ура товарищи! Куражьтесь дальше, вас простят!

- Ну, по сути за драку их унизили уже… Показали, что жалкие спортсменишки против рядового московского чинуши никто… Урок закончен, господа…

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]