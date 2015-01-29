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Вчера, 23:45
 

«Показательная порка окончена»: приморские соцсети взбудоражены условно-досрочным освобождением Кокорина и Мамаева 

«Показательная порка окончена»: приморские соцсети взбудоражены условно-досрочным освобождением Кокорина и Мамаева 

Фото: @news.vl


Нашумевшее дело футболистов Мамаева и Кокорина вызвало резонанс в соцсетях приморских пользователей. Приморцы почти единогласно выразили свое недовольство тем, что футболистов выпустили по УДО, — сообщают «Вести: Приморье».

Осужденные за драку в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на волю уже 17 сентября. Суд удовлетворил ходатайства об их условно-досрочном освобождении. 

В сети появилась информация, что спортсмены вернутся в футбол. Букмекеры уже принимают ставки на участие футболистов в Российской премьер-лиге уже в этом году. 

Напомним, что у Кокорина истек контракт с «Зенитом», и его может взять в свою команду любой клуб. А вот Мамаев до сих пор числится игроком «Краснодара», правда, клуб планирует разорвать соглашение с полузащитником.

Пользователи соцсетей из Приморья практически в едином порыве выступили против условно-досрочного освобождения проштрафившихся футболистов, называя российский суд «самым гуманным в мире».  

«Вести: Приморья» выбрали комментарии, отражающие общее мнение приморцев по этому поводу. 
- Куршавель заждался!
- Ну теперь рэп или шансон и будут гастроли давать по чаевням!
- А потом они какому-нибудь родственнику судьи, которые их по УДО отпустили, голову стулом проломят. Вот смеху-то будет…
- Самый гуманный суд в мире. Ура товарищи! Куражьтесь дальше, вас простят!
- Ну, по сути за драку их унизили уже… Показали, что жалкие спортсменишки против рядового московского чинуши никто… Урок закончен, господа…


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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