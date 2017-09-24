Мороженое поможет выздороветь детям Приморья с онкозаболеваниями
В воскресенье, 8 сентября, во Владивостоке пройдёт «День доброго мороженого». Благотворительная акция по сбору средств онкобольным детям пройдет на Спортивной набережной, — сообщили «Вестям: Приморье» в администрации города.
В благотворительной акции примет участие глава города Олег Гуменюк. Мэр Владивостока будет лично раздавать мороженое гостям праздника.
Организатор мероприятия — фонд «Сохрани жизнь». Каждый из гостей семейного праздника сможет внести посильный взнос и получить в награду мороженое. Все собранные средства пойдут на лечение юных пациентов краевого онкоцентра детской клинической больницы №1.
В этом году «День доброго мороженого» пройдёт во Владивостоке уже в четвёртый раз.
С 12 до 17 часов на Спортивной набережной (возле рыбного рынка) состоятся концерты творческих коллективов, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов. Здесь же будет работать ярмарка сувениров, изделий ручной работы и продуктов питания. А роли мороженщиков «примерят» на себя известные люди Приморья - спортсмены, бизнесмены, врачи, общественные деятели, а также руководители города и края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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