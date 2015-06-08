Семейный праздник «День доброго мороженого» состоится во Владивостоке

На Спортивной набережной во Владивостоке 13 сентября с 12:00 до 17:00 состоится благотворительный семейный праздник «День доброго мороженого». Проведут его уже в пятый раз, сообщают «Вести:Приморье».

Организатор мероприятия - фонд «Сохрани жизнь». Средства, собранные на празднике, пойдут на лечение 2-летней малышки из Приморья. Девочке требуется дорогостоящее лечение, стоимость которого составляет 15 миллионов рублей. 6 миллионов рублей активисты уже собрали.

В 12:00 на набережной начнется интерактивная концертная программа с фокусниками и музыкальными группами. В 13:00 откроется площадка проекта «Сказки на здоровье» – в спецпалатке все желающие смогут озвучить любимую волшебную историю.

Также в программе предлагают увлекательный квест с подарками, аквагрим за пожертвование и костюмированное шествие, которое начнется в 14:00 у амфитеатра. Участники пройдут до Рыбного рынка и передадут эстафету байкерам, которые организованной колонной проедут по Владивостоку.

Главная цель праздника – оказание помощи детям с онкогематологическими заболеваниями. Сделать вклад в доброе дело может каждый, подчеркнули организаторы мероприятия.

«Мы стараемся поддерживать семейные ценности, поэтому нам важно, чтобы люди приходили на мероприятия вместе со своими близкими. Для взрослых это хорошая возможность показать на личном примере детям, что нельзя оставаться в стороне от чужих проблем», – подчеркнула представитель фонда «Сохрани жизнь» Ольга Ильченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]