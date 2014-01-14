659 пенсионеров «Бора» обратились в прокуратуру из-за нарушения своих конституционных прав
Нет руководителя - нет подписи - нет надбавки к пенсии. Как к последнему средству спасения обратились пенсионеры "Бора" к губернатору Приморского края, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ФППК.
Профсоюз Дальнегорского химического комбината «БОР» обратился к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой создать рабочую комиссию с участием представителей краевой власти, профсоюза, прокуратуры, Пенсионного фонда и ФНС по Приморскому краю для решения проблемы, которая не позволяет с августа 2019 года получить прибавку к пенсии 960 работающим пенсионерам предприятия.
Тем самым нарушаются их конституционные права. Причина - отсутствие руководителя или уполномоченного лица, которое бы имело право подписывать сведения о трудовом стаже и начисленных страховых взносах в Пенсионный фонд. Генерального директора на предприятии нет с июня 2017 года. 659 заявлений работников - уже в прокуратуре г. Дальнегорска, но вопрос не решается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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