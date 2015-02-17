Путин подписал указ о проведении во Владивостоке Форума по сохранению популяции тигра 





Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 году во Владивостоке Международного форума по сохранению популяции тигра, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Оргкомитет по подготовке форума возглавит заместитель Председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

Указ Президента РФ о проведении форума от 3 сентября 2019 году опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях развития сотрудничества с иностранными партнерами по сохранению и восстановлению популяции тигра постановляю провести в 2022 году во Владивостоке международный форум по сохранению популяции тигра», — говорится в документе.

«В 2010 году на Международном тигрином форуме в Санкт-Петербурге лидерами стран, в которых обитает тигр, были приняты жизненно важные для сохранения этого вида решения. Россия и другие государства взяли на себя обязательства приложить все усилия, чтобы отодвинуть мировую популяцию тигров и конкретные подвиды от опасной черты, от полного исчезновения с планеты. И наша страна, и другие страны за эти годы сделали очень многое на этом пути, обеспечив сохранение и рост популяций разных подвидов тигра на своих территориях. Проведение в 2022 году Международного форума во Владивостоке позволит подвести итоги этой масштабной работы, «сверить часы» и наметить новые цели и конкретные действия для обеспечения комфортного сосуществования тигра и человека на планете Земля», - прокомментировал заместитель председателя правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

Напомним, что в рамках первого Международного форума по вопросам сохранения тигра на Земле, состоявшегося в 2010 году в Санкт-Петербурге по инициативе Российской Федерации, были приняты ключевые решения по сохранению тигра на планете. По итогам форума 13 стран ареала редкого хищника поставили цель за 12 лет удвоить число тигров в дикой природе, а для этого устранять и предотвращать факторы угроз для сохранения и восстановления его популяции.

В 2013 году в рамках выполнения обязательств, принятых Россией по итогам форума, по инициативе президента России Владимира Путина был создан «Центр «Амурский тигр». Основная цель создания центра – изучение амурского тигра, сохранение и восстановление его популяции. Миссия центра – обеспечение устойчивого будущего амурского тигра в России за счет лидирующих научных знаний и масштабных природоохранных действий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]