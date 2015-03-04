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«Автомобильный маньяк» попадет под суд

«Автомобильный маньяк» попадет под суд

Фото: elgezit.kg

Жителя Владивостока, воровавшего деньги у владельцев авто, которым прокалывал колеса, ждет суд, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе городской прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).  

По версии следствия, преступные деяния совершены в период с марта по апрель 2019г. Фигурант выслеживал потенциальных жертв вблизи оживленных парковок автотранспорта, выбирая тех, у кого при себе имелись сумки (барсетки).

Когда автовладелец покидал парковку, злоумышленник прокалывал колесо транспортного средства, а затем ехал за потерпевшим до тех пор, пока тот не останавливался для осмотра повреждений колеса. 

 Выбирая удобный момент, пока водитель был отвлечён ремонтом,  фигурант подходил к салону авто, откуда тайно совершал хищение имущества. 

Действуя подобным образом, ему удалось похитить имущество трех потерпевших, общей стоимостью свыше 125 тыс. рублей. Кроме этого, в одном случае он воспользовался найденной в сумке банковской картой и пин-кодом к ней, сняв со счета потерпевшего 7,5 тыс. рублей. 

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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