Проводы по-русски: несколько тысяч владивостокцев следили за отплытием суперлайнера
Около трех тысяч владивостокцев и гостей города пришли проводить океанский круизный супершип "Спектрум морей", — сообщают «Вести: Приморье».
Громаду встречали тихо — всего около сотни владивостокцев, зато прощались с размахом: на проводы пришли около трех тысяч горожан, взрослых и не очень, под музыку и в сопровождении восторженных возгласов публики.
Менее суток пробыл в столице Дальнего Востока элитный лайнер. Карибская круизная компания приняла решение, что «Спектрум морей» вновь вернется в бухту Золотой Рог 5 мая в 5 часов утра.
Но уже 18 сентября в порт Владивосток зайдет брат «Спектрума» — «Квантум морей».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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