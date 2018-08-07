Проводы по-русски: несколько тысяч владивостокцев следили за отплытием суперлайнера

Около трех тысяч владивостокцев и гостей города пришли проводить океанский круизный супершип "Спектрум морей", — сообщают «Вести: Приморье».

Громаду встречали тихо — всего около сотни владивостокцев, зато прощались с размахом: на проводы пришли около трех тысяч горожан, взрослых и не очень, под музыку и в сопровождении восторженных возгласов публики.

Менее суток пробыл в столице Дальнего Востока элитный лайнер. Карибская круизная компания приняла решение, что «Спектрум морей» вновь вернется в бухту Золотой Рог 5 мая в 5 часов утра.

Но уже 18 сентября в порт Владивосток зайдет брат «Спектрума» — «Квантум морей».





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]