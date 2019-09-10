Новости Общество Экономика Деловые новости Видеорепортаж

Сегодня, 10:56
 

ВЭФ-2019 даст толчок в развитии городской среды в Еврейской автономии. Видеорепортаж Виктории Сарада

Восточный экономический форум открывает большие перспективы не только бизнесу, но и социальному развитию дальневосточных регионов. Так, сразу после ВЭФ в Еврейской автономии начнет активно развиваться городская среда. Всё благодаря кредитному соглашению, которое подписали на площадке форума.

Открыть финансовый путь для регионального строительства в Еврейской автономии. Новым проектам по госзаказу быть благодаря поддержке «МСП Банка».

Дмитрий Голованов, председатель правления «МСП Банка»: «Строительство по государственному заказу, строительство крупных объектов нас интересует, как нишевое наше направление работы с подрядчиками по заказу работы в рамках 223-го и 44-го Федеральных законов».

С кредитной поддержкой по сниженной ставке в Еврейской автономии появятся современный центр управления кризисных ситуаций и новый парк. Так в области реализуются сразу 2 проекта в рамках исполнения государственного контракта.

Александр Левинталь, губернатор Евгейской Автономной области: «Мы получили эффект. Во-первых, освоение финансовых ресурсов — больше 200 миллионов сам проект стоит. Занятость строительной компании, это заработные платы, которые получат сотрудники строительной компании».

Финансирование с государственной поддержкой «МСП Банк» реализует активно. Привлекая дальневосточных предпринимателей условиями кредитования, выгодно отличающимися от предложений конкурентов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря