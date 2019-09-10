Восточный экономический форум открывает большие перспективы не только бизнесу, но и социальному развитию дальневосточных регионов. Так, сразу после ВЭФ в Еврейской автономии начнет активно развиваться городская среда. Всё благодаря кредитному соглашению, которое подписали на площадке форума.

Открыть финансовый путь для регионального строительства в Еврейской автономии. Новым проектам по госзаказу быть благодаря поддержке «МСП Банка».

Дмитрий Голованов, председатель правления «МСП Банка»: «Строительство по государственному заказу, строительство крупных объектов нас интересует, как нишевое наше направление работы с подрядчиками по заказу работы в рамках 223-го и 44-го Федеральных законов».

С кредитной поддержкой по сниженной ставке в Еврейской автономии появятся современный центр управления кризисных ситуаций и новый парк. Так в области реализуются сразу 2 проекта в рамках исполнения государственного контракта.

Александр Левинталь, губернатор Евгейской Автономной области: «Мы получили эффект. Во-первых, освоение финансовых ресурсов — больше 200 миллионов сам проект стоит. Занятость строительной компании, это заработные платы, которые получат сотрудники строительной компании».

Финансирование с государственной поддержкой «МСП Банк» реализует активно. Привлекая дальневосточных предпринимателей условиями кредитования, выгодно отличающимися от предложений конкурентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]