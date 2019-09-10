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"Оба временно ослепли": нелепое ДТП на пешеходном переходе в Уссурийске

Фото: Инстаграм/mark2_che

В Уссурийске парня сбил автомобиль прямо на пешеходном переходе среди бела дня.

Видео происшествия попало в социальную сеть. Что это? Нелепая случайность или же "подстава"? - обсуждают пользователи соцсети:

4elovechishe

"Он видит машину, и продолжает идти. Получается намеренно под колеса попал. А водила по невнимательности "затуканил". Тупо из-за стойки не увидел. Но его я не оправдываю".

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"А ну да. Оба временно ослепли".

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"Прежде чем идти, нужно убедиться! Что машин нет!!! Правила почитайте!!! Привыкли что пешиход всегда прав!!! У водителей тоже дети есть!!!"

Пешеходный переход на улице Некрасова действительно расположен сразу за поворотом. И при повороте пешеход попал в мертвую зону как раз за стойкой, поэтому водитель мог не заметить его.

Стоит отметить, что водитель сразу после ДТП вышел из автомобиля и подошел к пострадавшему, чтобы оказать ему помощь.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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