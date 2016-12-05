Жара во Владивостоке побила рекорд 20-летней давности

В прошедшие сутки над Приморским краем преобладало поле повышенного атмосферного давления. Малооблачно, осадков не наблюдалось. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", при отсутствии облаков и слабом ветре столбики термометров поднялись до +25…+31 °C. Ночь выдалась ясной, увеличилось выхолаживание, и стало прохладней на 6–9 градусов, на юге на 2–4 градуса, по сравнению с предыдущей ночью. Минимальные температуры воздуха составили +10…+17 °C, в горных районах воздух выхолодился до +3…+9 °C.

Во Владивостоке вчерашний день выдался исключительным: голубое небо, слабый ветер, столбики термометров поднялись до отметок +28…+30 °C. В столице Приморья на 2 градуса был перекрыт температурный рекорд 1999 года — новый максимум дня составил +27,8 °C. При невысокой влажности (52–66 %) такая высокая температура воздуха ощущалась достаточно комфортно. В ночные часы было ясно, под утро температура воздуха понизилась до +17 °C.

Сегодня, 10 сентября, погоду в Приморье будет по-прежнему определять гребень антициклона, ядро которого располагается над Китаем. В крае сохранится спокойная и без осадков погода. После прохладной ночи фон максимальных температур также немного понизится. В ближайшие сутки большая территория Приморского края останется под влиянием отрога антициклона, который будет усиливаться, осадков не предвидится. Лишь север края попадёт под влияние атмосферного фронта, смещающегося над Хабаровским краем, здесь местами не исключены небольшие дожди. Продолжится понижение температурного фона. Минимальные температуры понизятся ещё на 1–4 градуса. Утро будет свежим, но после полудня воздух прогреется до +19…+26 °C.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки осадков не предполагается, но температурный фон понизится. Сегодня воздух прогреется до +24…+27 °C. Минимальная температура воздуха составит +13…+15 °C. Завтра усилится северо-западный ветер, и день ожидается на 2–4 градуса прохладней.

Паводковая ситуация на реках края стабильная. Небольшой подъём уровня воды отмечался на отдельных реках южной половины Приморья. На остальных реках отмечался спад уровня воды. В ближайшие двое суток ожидается спад воды. На большей территории Приморья наблюдается 1–2 класс, местами на востоке и на севере центральных районов отмечается 3 класс по метеорологическим условиям. В связи с установившимся тёплым и сухим периодом уровень пожароопасности будет нарастать и к концу недели площадь с 3 классом увеличится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]