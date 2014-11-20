Нерест начался: в Приморье усилили охрану рек от браконьеров





Массовый заход симы отмечен в реках Барабашевка, Нарва, Брусья, Пойма, Амба. Благодаря паводку рыба успешно зашла на нерест, и теперь нуждается в усиленной охране от браконьеров, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-центр нацпарка «Земля леопарда».

Ежегодно активный нерест лососевых начинается на реках Приморского края осенью. В этом году из-за погодных условий красная рыба в больших количествах зашла во все доступные для брачных игр места. Для оперативного предупреждения браконьерского вылова отдел охраны «Земли леопарда» был переведен на усиленный режим работы. Ожидается, что к концу этого важного периода сима максимально заполнит нерестилища.

Охрана, организованная сотрудниками «Земли леопарда», позволяет обеспечить проход рыбы вверх по течению рек и создать ей спокойные условия для нереста. Именно в среднем и частично верхнем течении лососи создают нерестовые бугры. Государственные инспекторы нацпарка дежурят у водоемов, фиксируя и пресекая нарушения. Увеличено количество патрулей и выездов оперативных групп. Их задача – предотвращать преступления и останавливать незваных гостей до того, как они погубят рыбу.

«Сима – один из наиболее редких видов лосося, который встречается только на азиатском побережье Тихого океана. Это самый южный и тепловодный лосось, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Новые поколения рыб в будущем отправятся в море. К концу жизни они вновь вернутся в те же реки, в которых появились на свет – на новый нерест. Поэтому большое количество симы на «Земле леопарда» сегодня также говорит об эффективности охраны в прошлом».

В национальном парке расположены сразу несколько нерестовых рек: Барабашевка, Нарва, Брусья, Пойма, Амба. Охрана этих и других водоемов в настоящее время значительно усилена. В рамках соглашений «Земли леопарда» с пограничной службой ФСБ и полицией в будущем к госинспекторам присоединятся дополнительные силы. Территория будет патрулироваться совместными группами с тем, чтобы не оставить браконьерам и шанса.

Браконьерство остается серьезной угрозой для уникальной природы «Земли леопарда». Важно помнить, что за незаконный вылов нерестящейся рыбы в национальном парке предусмотрено уголовное наказание. Кроме того, своим неконтролируемым присутствием в заповедном лесу люди могут создавать серьезный фактор беспокойства для самой редкой крупной кошки мира – дальневосточного леопарда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]