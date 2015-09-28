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Браконьеров задержали в нацпарке "Земля леопарда"

Браконьеров задержали в нацпарке "Земля леопарда"

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Крупную партию браконьерской кеты изъяли в Хасанском районе Приморья. За незаконный вылов красной рыбы нарушителям грозит уголовная ответственность.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, инцидент произошел в Хасанском районе, где вылов рыбы запрещен. Здесь 25 сентября госинспекторы «Земли леопарда» задержали жителей Приморья с крупной партией браконьерского лосося

«У браконьеров изъято 20 особей кеты и орудие лова – сеть. В отношении нарушителей в полицию подано заявление о возбуждении уголовного дела», – сообщили специалисты.

Отметим, ежегодно нерест кеты начинается на «Земле леопарда» осенью, что приводит к повышению активности браконьеров. В это время усилено патрулирование рек Барабашевка, Нарва, Пойма и других.

Напомним, за незаконную рыбалку на особо охраняемой природной территории нарушителям грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительных работ либо лишения свободы сроком до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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