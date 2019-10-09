Житель Приморья вместо удочки на рыбалку взял пистолет

В национальном парке «Земля леопарда» усилена охрана водоемов. Ежегодно в период нереста сюда устремляются любители легкой добычи. Браконьерство остается серьезной угрозой для уникальной природы заповедной территории. За незаконный вылов нерестящейся рыбы в национальном парке предусмотрено административное и уголовное наказания. Однако, это не останавливает браконьеров.

Как сообщает "Вести: Приморье", очередного нарушителя в эти дни задержали на «Земле леопарда». Он вел подводную охоту на нерестящихся лососевых с помощью пистолета. Злоумышленник остался без добычи, его вовремя остановили сотрудники отдела охраны. Госинспекторы изъяли у незваного гостя орудие лова, за браконьерскую охоту ему придется выплатить штраф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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