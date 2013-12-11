Путин назначил Вячеслава Шайбекова прокурором Сахалинской области
Президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров в нескольких регионах страны. Одна из кадровых перестановок коснулась зампрокурора краевой прокуратуры, сообщают «Вести: Приморья» по информации пресс-центра Генпрокуратуры РФ.
В частности, государственный советник юстиции 3-го класса Вячеслав Шайбеков назначен на должность прокурора Сахалинской области. Ранее в течение пяти лет — с 2014 года — он проходил службу в должности первого заместителя прокурора Приморского края.
Занимать новую должность Шайбеков также будет пять лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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