Путин назначил Вячеслава Шайбекова прокурором Сахалинской области

Президент России Владимир Путин назначил новых прокуроров в нескольких регионах страны. Одна из кадровых перестановок коснулась зампрокурора краевой прокуратуры, сообщают «Вести: Приморья» по информации пресс-центра Генпрокуратуры РФ.

В частности, государственный советник юстиции 3-го класса Вячеслав Шайбеков назначен на должность прокурора Сахалинской области. Ранее в течение пяти лет — с 2014 года — он проходил службу в должности первого заместителя прокурора Приморского края.

Занимать новую должность Шайбеков также будет пять лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]