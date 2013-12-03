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Почти восемь килограммов марихуаны изъяли у жителя Приморья

Почти восемь килограммов марихуаны изъяли у жителя Приморья

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Крупную партию марихуаны изъяли у мужчины в селе Фроловка Партизанского района Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка обнаружили в деревянной постройке, на участке в районе села Фроловка два полога на которых россыпью хранилась марихуана. По словам 42-летнего жителя села Фроловка, в августе 2019 года он нашел коноплю в лесу на поляне, сорвал, а затем разложил для просушки и дальнейшего хранения. Общая масса высушенного наркотического вещества составила 7771 г.

По данному факту следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по. ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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