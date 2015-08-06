Крупную партию марихуаны изъяли у жителя Приморья
Сотрудники уголовного розыска на берегу реки Славянка в окрестностях Уссурийска задержали 21-летнего ранее судимого жителя села Степное. У мужчины изъят полимерный полог с высушенными частями растений, внешне похожим на коноплю, - сообщает "Вести: Приморье". На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое направлено на исследование.
Как рассказали в пресс-службе ОМВД России по г. Уссурийску, подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, что ранее самостоятельно около реки посадил кусты маньчжурской конопли. Потом он сорвал макушечные части наркотического растения и оставил сушиться. Высушенные растения гражданин планировал переработать и изготовить масло каннабиса.
Экспертизой установлено, что изъятое является частями наркотического растения - конопля, весом 2,5 килограмма.
В следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные изготовление, хранение и переработка наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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