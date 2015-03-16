Нехватку медиков в Находке компенсировал автопоезд «Здоровье»





Медицинский автопоезд «Здоровье» работает на территории Находкинского городского округа. Бригада медиков работает непосредственно у школ и детских садов, осматривая за день до 150 человек, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент здравоохранения ПК.

Как сообщил врио главного врача Находкинской больницы Валерий Коляда, маленьких пациентов осматривают педиатр, невролог, офтальмолог, уролог-андролог, детский хирург, детский психиатр, травматолог-ортопед, детский акушер-гинеколог и стоматолог.

Первостепенное внимание и приоритет – тем детям, кому по возрасту положен в этом году углубленный медицинский осмотр, а также тем, кто готовится пойти в детский сад и школу.

«В первую очередь специалисты принимают детей 6 и 15 лет – тех, кому в соответствии с приказом «О порядке проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних» необходим осмотр максимальным количеством специалистов. Далее – все по желанию», – подчеркнули в автопоезде «Здоровье».

В медучреждении городского округа отметили, что для оптимизации работы приехавших врачей предварительно был составлен список детей Находкинского городского округа, подлежащих комплексному осмотру мобильной бригадой.

«Дети, не вошедшие в эти списки, могут быть проконсультированы по медицинским показаниям», – отметили в медучреждении.

Подчеркнуто, что, учитывая дефицит кадров – в частности, проблемы с детскими ортопедом, офтальмологом и другими специалистами – работа медицинского автопоезда «Здоровье» в городском округе – серьезное подспорье для педиатрической службы.

«Всем пациентам с выявленными заболеваниями, а также нуждающимся в медицинской консультации, даются соответствующие рекомендации. Эти дети будут дополнительно приглашены на прием к нашим участковым педиатрам», – отметил Валерий Коляда.

Отметим, что помимо Находки, автопоезд будет работать в отдаленных микрорайонах города – поселках Врангель и Южно-Морской.

Напомним, что социальный проект – медицинский автопоезд «Здоровье» – реализуется в Приморье с июля 2015 года. Благодаря выездным формам работы у жителей городов и районов края есть возможность, не выезжая в районные и краевые лечебно-профилактические учреждения, бесплатно (при наличии полиса ОМС) пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию.

В среднем к специалистам обращаются от 110 до 180 ребят. В прошлом году таким образом в Находке медицинский осмотр в передвижной поликлинике прошли более 1,5 тысячи детей. На сегодняшний день у специалистов уже побывали 562 человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]