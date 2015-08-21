Вышла в автобус: автоледи снесла дверью обшивку автобуса 





На Енисейской во Владивостоке произошло ДТП – пассажирка Nissan, выходя из припаркованной в неположенном месте машины, снесла дверью половину борта нового китайского автобуса, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.RU.

На узкой Енисейской, в районе дома №23д открытая дверь кроссовера Nissan стала причиной ДТП. Как сообщает паблик chp_vl в Instagram, девушка открыла дверь в автобус и нанесла ему значительный урон.

Автомобилистка, высаживающая пассажиров в неположенном месте, отделалась помятой дверью, а вот китайский транспорт от завода Zhong Tong остался с изрядно побитыми стеклами. Удар пришелся на заднюю часть правого борта, из-за чего в стеклянных панелях образовалось сразу несколько больших дыр, а также лопнуло стекло возле задней пассажирской двери.

По информации @chp_vl, покупка такого автобуса обошлась городскому бюджету в 10,1 млн. рублей.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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