Драка на проезжей части «криминального» района Уссурийска развеселила приморцев

Потасовка между двумя мужчинами на проспекте Блюхера в Уссурийске развеселила подписчиков блогера Марка Чернослива, — сообщают «Вести: Приморье».

Драка началась прямо на проезжей части, затем мужчины переместились на газон. Недалеко от места происшествия расположен Уссурийский локомотиворемонтный завод, в связи с чем подписчики паблика придумали связанные с этим «подписи»: «премию у начальника выбивает», «когда мастер лишил премии», «это заводчане так на работу идут».

Уссурийцы во все лады упражнялись в остроумии:

- Как в Индии стало. Все только смотрят. Не хватает танцев и звуков «тыдыщ».

- Утро прохладное, уже решили согреться.

- Чтобы жизнь была в порядке, начинай ее с зарядки.

- Фёдор Емельяненко уже не тот!

Нашлись и такие комментаторы, которые выказали опасение за здоровье дерущихся и похвалили прохожего, который попытался вмешаться и остановить схватку, впрочем, безуспешно.

Другие не высказали удивления: район Железнодорожной Слободы, в котором два мужчины сошлись в рукопашной, пользуется среди жителей города дурной славой:

- Это Слобода, детка!

- Ну это же Слобода. Что удивляться-то?

Большинство подписчиков хотели знать ответ на вопрос, из-за чего началась драка и чем все закончилось, но это так и осталось за кадром.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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