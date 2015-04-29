Драка на проезжей части «криминального» района Уссурийска развеселила приморцев
Потасовка между двумя мужчинами на проспекте Блюхера в Уссурийске развеселила подписчиков блогера Марка Чернослива, — сообщают «Вести: Приморье».
Драка началась прямо на проезжей части, затем мужчины переместились на газон. Недалеко от места происшествия расположен Уссурийский локомотиворемонтный завод, в связи с чем подписчики паблика придумали связанные с этим «подписи»: «премию у начальника выбивает», «когда мастер лишил премии», «это заводчане так на работу идут».
Уссурийцы во все лады упражнялись в остроумии:
- Как в Индии стало. Все только смотрят. Не хватает танцев и звуков «тыдыщ».
- Утро прохладное, уже решили согреться.
- Чтобы жизнь была в порядке, начинай ее с зарядки.
- Фёдор Емельяненко уже не тот!
Нашлись и такие комментаторы, которые выказали опасение за здоровье дерущихся и похвалили прохожего, который попытался вмешаться и остановить схватку, впрочем, безуспешно.
Другие не высказали удивления: район Железнодорожной Слободы, в котором два мужчины сошлись в рукопашной, пользуется среди жителей города дурной славой:
- Это Слобода, детка!
- Ну это же Слобода. Что удивляться-то?
Большинство подписчиков хотели знать ответ на вопрос, из-за чего началась драка и чем все закончилось, но это так и осталось за кадром.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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