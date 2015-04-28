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Вчера, 20:56
 

Дикое копытное обнаружил в своем дворе житель Уссурийска

Дикое копытное обнаружил в своем дворе житель Уссурийска

Фото: ИНстарам @mark2_che


 

Косуля или олень — в паблике уссурийского блогера Марка Чернослива разгорелся спор, какое животное забрело во двор, — сообщают «Вести: Приморье».

Житель Уссурийска очень удивился, увидев в своем дворе лесного жителя — оленя, по его словам.

«Ну вот, а то медведи да тигры в России по улицам бродят. Знай, Запад, у нас всякого зверья полно», — со смехом написала подписчица.  

Автор видео вызвал МЧС. Сотрудники ведомства попросили не пугать животное и обещали принять меры по водворению копытного в место его обитания.

Подписчиков паблика блогера Марка Чернослива, который и опубликовал видео, больше потрясло не появление лесного жителя в городе, а мусор во дворе, среди которого животное смотрелось крайне негармонично.

А потому спор о виде животного – олененок это, дикая коза или детеныш косули  — завершился одним выводом, с которым согласились все: во дворе намусорили свиньи.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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