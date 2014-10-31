Краснокнижные животные стали жертвой ДТП в Уссурийске
Житель Уссурийска обнаружил на улице Московской двух мертвых амурских котов, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на приморского блогера Марка Чернослива.
По словам автора видео, краснокнижных животных ночью задавил автомобиль.
Один из подписчиков добавил: «Два дня назад ночью мы убрали с трассы на Московской сбитого кота. И кто-то до нас, видимо, тоже убрал, так рядом их и положили вместе. Один большой прям, второй поменьше. Спасибо всем, кто не сбивает, а тормозит, пропускает животных».
Другие подписчики добавили, что коты появились в этом месте неспроста: на этой улице в частном секторе держат птицу — и дикие животные стремятся туда на охоту.
Среди комментаторов, жалеющих котов и желающих плохого водителям, нашлись и те, кто понимает причину произошедшего: на этой дороге отсутствует уличное освещение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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