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Вчера, 22:52
 

Вратарь «Адмирала» корит себя за пропущенную шайбу

Вратарь «Адмирала» корит себя за пропущенную шайбу

Фото: ХК "Адмирал"

Голкипер «Адмирала» финн Юхо Олкинуора в двух встречах с «Трактором» отразил 73 броска. Но один решающий сейв не сделал,  о чем признался в послематчевом интервью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

- На первую домашнюю игру пришло много болельщиков, важно было победить, мы хорошо играли и выиграли. Сегодня матч был похожий на вчерашний. Нам очень-очень хотелось вновь победить, но, к сожалению, проиграли. Будем настраиваться на следующую игру, — поделился вратарь.

– Если сравнивать две встречи, то сегодняшняя была потяжелей, соперник чаще гостил в нашей зоне. Конечно, если бы я сделал на один сейв больше, то мы могли победить. Все игры похожи,  и,  думаю в сезоне будет много именно таких – похожих — матчей. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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