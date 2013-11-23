Вратарь «Адмирала» корит себя за пропущенную шайбу

Голкипер «Адмирала» финн Юхо Олкинуора в двух встречах с «Трактором» отразил 73 броска. Но один решающий сейв не сделал, о чем признался в послематчевом интервью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал».

- На первую домашнюю игру пришло много болельщиков, важно было победить, мы хорошо играли и выиграли. Сегодня матч был похожий на вчерашний. Нам очень-очень хотелось вновь победить, но, к сожалению, проиграли. Будем настраиваться на следующую игру, — поделился вратарь.

– Если сравнивать две встречи, то сегодняшняя была потяжелей, соперник чаще гостил в нашей зоне. Конечно, если бы я сделал на один сейв больше, то мы могли победить. Все игры похожи, и, думаю в сезоне будет много именно таких – похожих — матчей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]