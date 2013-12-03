Азиатские кинокомпании предпочитают снимать кино в Приморском крае

Приморье — лидер среди российских регионов по количеству съемок азиатских кинопроектов. Об этом расскажет краевая кинокомиссия на Синепозиуме Международной ассоциации кинокомиссий, который впервые проходит в России, в Санкт-Петербурге, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на primorsky.ru.

Кинокомиссия Приморского края представит возможности региона на Синепозиуме Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI), который в этом году впервые проходит на территории России, в Санкт-Петербурге, с 13 по 16 сентября. Профессионалам киноиндустрии со всего мира расскажут о преимуществах проведения съемок в Приморье.

Впервые в истории Россия выиграла право на проведение Синепозиума Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI).

По словам организаторов, одна из основных задач Синепозиума 2019 – представление иностранным специалистам возможностей киносъемок в России. В рамках Синепозиума пройдет презентация нескольких регионов нашей страны, наиболее успешных с точки зрения организации кинопроизводства на их территории.

«Приморье является лидером среди российских регионов по количеству съемок азиатских кинопроектов. Ежегодно в крае снимается два-три полнометражных фильма, а также пять-шесть документальных. На территории Приморья чаще других работают съемочные группы из Японии, Южной Корея и Китая. На Синепозиуме мы представим иностранным коллегам уникальные локации региона и преимущества проведения съемок в нашем крае», – отметил руководитель Кинокомиссии Приморья Дмитрий Шевцов.

В рамках Синепозиума в предыдущие годы спикерами и участниками становились представители компаний Netflix, Sony Pictures, Walt Disney, HBO, Warner Brothers, Paramount, Amazon, Marvel, CBS и более 50 других мировых лидеров. В этом году Синепозиум впервые будет проходить в партнерстве с Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации ООН и Союзом Международных Туристских Информационных Организаций.

«Никогда ранее в России на одной площадке не собирались HBO, Universal, Legendary Pictures, Sony PlayStation и другие крупнейшие производители контента. Синепозиум – это возможность для нашей индустрии пообщаться с коллегами из США, Азии, Европы, развить новые партнерские отношения. Синепозиум также – это самый главный источник информации для зарождающихся в России кинокомиссий, шанс узнать, как в действительности создать эффективный инструмент по привлечению производителей контента в страну и регион», – подчеркнул со-организатор Синепозиума в России Валерий Купеев.

Для справки: синепозиум – это ежегодный глобальный профессиональный форум для всестороннего обсуждения вопросов развития креативных индустрий, производства киноконтента, деятельности кинокомиссий, развития кинотуризма, а также новых форм взаимодействия с аудиторией.

В состав ACFI (Международная ассоциация кинокомиссий) входит более 300 кинокомиссий в 45 странах на шести континентах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]