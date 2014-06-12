В Приморском сафари-парке появился новый король - изюбрь Леша (видео)
«Такого мы еще не видели», — признаются сотрудники парка. Изюбрь Леша предстал перед посетителями в короне из веток и листвы, на радость посетителям, — сообщают «Вести: Приморье».
«Теперь понятно, кто здесь король среди копытных», — комментируют видео приморцы.
Сотрудник сафари-парка признался, что впервые видит изюбря в таком обличии. Посетители экскурсии пошутили, что животное решило предстать перед ними в лучшем виде.
«Hand Made? Очень даже красиво. Творческий подход к коронации», — одобрили внешний вид изюбря посмотревшие видео.
Новому королю Алексею 5 лет и у него есть королева по кличке Бусинка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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