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Вратарь «Адмирала» оформил свой первый «сухарь» в КХЛ

Вратарь «Адмирала» оформил свой первый «сухарь» в КХЛ

Фото: скриншот трансляции матча

«Адмирал» провел на домашнем льду  матч регулярного чемпионата КХЛ.  Моряки встретились с «Барысом» из Нур-Султана и одержали разгромную победу, - сообщают "Вести: Приморье".

Букмекеры  прогнозировали проигрыш гостей, несмотря на то, что по мнению аналитиков, обе команды сейчас выглядят довольно серо. Хозяева – в силу очевидного дефицита индивидуального таланта, а гости из-за нехватки сил к концу утомительной выездной серии. 

И владивостокские хоккеисты оправдали ожидания — и фанатов в том числе. 

Уже на второй минуте Денис Вихарев распечатал ворота гостей. Авторами еще двух забитых шайб стал Константин Глазачев (45 и 60 минуты). 

Шайба «Барыса» в воротах «Адмирала» все же однажды оказалась, но ее не засчитали.  

3:0 — окончательный счет матча. И это — первый «сухой» матч в КХЛ в статистике нашего вратаря - финна Юхо Олкинуора. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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