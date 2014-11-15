Вратарь «Адмирала» оформил свой первый «сухарь» в КХЛ
«Адмирал» провел на домашнем льду матч регулярного чемпионата КХЛ. Моряки встретились с «Барысом» из Нур-Султана и одержали разгромную победу, - сообщают "Вести: Приморье".
Букмекеры прогнозировали проигрыш гостей, несмотря на то, что по мнению аналитиков, обе команды сейчас выглядят довольно серо. Хозяева – в силу очевидного дефицита индивидуального таланта, а гости из-за нехватки сил к концу утомительной выездной серии.
И владивостокские хоккеисты оправдали ожидания — и фанатов в том числе.
Уже на второй минуте Денис Вихарев распечатал ворота гостей. Авторами еще двух забитых шайб стал Константин Глазачев (45 и 60 минуты).
Шайба «Барыса» в воротах «Адмирала» все же однажды оказалась, но ее не засчитали.
3:0 — окончательный счет матча. И это — первый «сухой» матч в КХЛ в статистике нашего вратаря - финна Юхо Олкинуора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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