Письмо с угрозами прибавило почти полтора года тюрьмы





Насильник пригрозил жертве рассказать в СМИ об изнасиловании, если она не сообщит о его невиновности. Письмо стало причиной увеличения срока лишения свободы, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Уссурийским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении гр-на Б., 1994 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с шантажом).

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены в период, когда фигурант находился в СИЗО в связи с поставленным в отношении него приговором Уссурийского районного суда (которым он признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности личности).

Желая добиться отмены приговора, осуждённый собственноручно написал письмо потерпевшей, в котором потребовал от последней заявить в правоохранительные органы о даче ею ложных показаний и сообщить о его невиновности.

При этом злоумышленник угрожал девушке тем, что в случае отказа от выполнения его требований, он придаст огласке (в т.ч. посредством СМИ) факт ее изнасилования, а также доведёт информацию о случившемся до сведения ее дочери.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 1 год 4 месяца лишения свободы. Путём частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно к отбытию определено 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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