Прикоснуться к "Эрмитажу" во Владивостоке - реально

«Дни Эрмитажа во Владивостоке» пройдут с 23 по 29 сентября. В рамках мероприятия для жителей и гостей Приморья приготовили Эрмитажный лекторий, мастер-классы, выставки, VR-программы и многое другое, - сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе краевой администрации.

«Дни Эрмитажа во Владивостоке» проходят четвертый год подряд по инициативе директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Это важное направление планомерного сотрудничества на пути к открытию Центра «Эрмитаж – Владивосток».

«Целью обширной программы этих дней является представление широкой общественности будущего Центра «Эрмитаж – Владивосток», уже достигнутого уровня взаимодействия и сотрудничества между Государственным Эрмитажем и Приморским краем, проектов, реализованных в партнерстве с Приморской государственной картинной галереей – официальным представителем будущего центра-спутника одного из ведущих музеев мира», – пояснили в ведомстве.

В программе 2019 года – мастер-классы для реставраторов музеев Дальневосточного федерального округа «Сохраним культурное наследие вместе». Проект частично реализуется Эрмитажем и его партнерами.

Традиционно пройдет Эрмитажный лекторий – цикл публичных лекций, которые читают специалисты Эрмитажа и Приморья, а также Эрмитажная библиотека – интерактивный проект, представление в открытом доступе каталогов, научных трудов, альбомов, поступивших из музея.

«Мы представим первую в России музейную инклюзивную программу Эрмитажа, ориентированную на работу со слепыми и слабовидящими «Прошлое на кончиках пальцев». Планируется провести 10 занятий для специализированных групп, открытый урок и Круглый стол «Инклюзивные программы в современных пространствах культуры и искусства» с участием специалистов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Находки, Хабаровска», – отметили сотрудники краевой картинной галереи.

Посетителям мероприятия также будет доступна выставка одного шедевра из собрания Эрмитажа «Шкатулка матроны», выставка фотографий Юрия Молодковца «Уединение. Эрмитаж ночью», новая VR-программа «История Древней живописи» и многое другое.

«Дни Эрмитажа» традиционно пройдут в Приморской государственной картинной галерее с 23 по 29 сентября.

Справочно. В настоящее время в Приморье реализуется проект по созданию двух комплексов: театрально-образовательного и музейно-выставочного. В первый войдут такие ведущие культурные учреждения страны, как Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Московская государственная академия хореографии. Во второй – Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и Музей Востока, а также Приморская картинная галерея. Проектирование и строительство двух объектов ведется за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]