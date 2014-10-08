В Приморье гендиректор компании пытался украсть у своего учредителя $ 4 млн.

В Приморском крае жители Находки осуждены за покушение на мошенничество в особо крупном размере, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Уссурийским районным судом вынесен приговор двум жителям г. Находки, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Один из фигурантов также осужден по ч. 2 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгоды для других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, повлекшее тяжкие последствия).

Как установлено в судебном заседании, фигуранты договорились совершить хищение денежных средств у учредителя местной строительной компании. Так, используя тот факт, что ранее один из злоумышленников являлся генеральным директором этого же юридического лица, они составили фиктивные документы о якобы имеющейся у компании задолженности в размере свыше 4 млн. долларов США перед вторым фигурантом за оказанные им услуги. Пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения, они предоставили в Уссурийский районный суд. Однако довести свой преступный умысел до конца мошенники не смогли, так как новый генеральный директор юридического лица сообщил в следственный орган о факте мошеннических действий.

Кроме этого, один из злоумышленников в период, когда занимал должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, из корыстной заинтересованности, желая получить выгоду имущественного характера для знакомого, использовал свои полномочия вопреки интересам возглавляемой им организации. Это повлекло причинение компании ущерба в сумме 5,5 млн. рублей в виде упущенной выгоды от аренды дорогостоящей техники, а также продажи башенного крана по заниженной цене.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им за содеянное реальное лишение свободы в виде 2 лет 6 месяцев и 4 лет соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]