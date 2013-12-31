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Вчера, 23:33
 

От покупки большой партии сои, зараженной амброзией, не отказались в Корее

От покупки большой партии сои, зараженной амброзией, не отказались в Корее

Фото: agrobel.ru

Россельхознадзор обнаружил 240 тонн сои, зараженной амброзией полыннолистной. Она  предназначена на экспорт в Республику Корея, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ведомство.

При досмотре зерна на Уссурийском фитосанитарном посту должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора выявлена экспортная партия зерна сои общим весом 240 тонн, зараженная семенами амброзии, что подтверждается заключениями карантинной фитосанитарной экспертизы ФГБУ «ВНИИКР».

Амброзия полыннолистная не является карантинным объектом для страны-импортера, поэтому экспорт партии зерна с территории Российской Федерации разрешен.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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