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В Приморье забраковали 6,7 тысяч тонн сои и кукурузы, предназначенной на экспорт

В Приморье забраковали 6,7 тысяч тонн сои и кукурузы, предназначенной на экспорт

Фото: gogiskzr.by


Россельхознадзор выявил засорение амброзией полыннолистной и повиликой полевой, а также сорными примесями 32 партий зерна кукурузы, предназначенного на экспорт в КНР, — передают «Вести: Приморье». 

По данным Россельхознадзора, при досмотре зерна должностными лицами территориального Управления ведомства выявлено 32 партии зерна кукурузы общим весом 6670 тонн, засоренные семенами амброзии и повилики, а также сорными примесями некарантинных растений, что подтверждается заключениями карантинной фитосанитарной экспертизы ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», а также ФГБУ «ВНИИКР».

Партии зерна принадлежат трем компаниям из Приморского края.

Амброзия полыннолистная и повилика полевая являются карантинными объектами для страны-импортера. Наличие сорных примесей в партиях продовольственного зерна также не соответствует требованиям страны-импортера – КНР, поэтому экспорт партий зерна с территории Российской Федерации запрещен.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проводятся внеплановые документарные проверки, в рамках которых будет проверено исполнение необходимых мероприятий для исключения распространения карантинных объектов.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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