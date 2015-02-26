425 тонн зараженной сои не допустили к экспорту в КНР из Приморья
При досмотре зерна на складах в Уссурийске специалисты фитосанитарного контроля Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили засорение карантинными растениями 15 партий зерна сои, общим весом 425 тонн, предназначенных на экспорт в КНР, сообщает "Вести: Приморье".
Заключения карантинной фитосанитарной экспертизы подтвердили наличие карантийных семян амброзии и повилики в партии зерна. Среди нарушителей – три компании из Приморского края, отмечает пресс-служба ведомства.
Отметим, амброзия полыннолистная и повилика полевая являются карантинными объектами для страны-импортера. Наличие сорных примесей в партиях продовольственного зерна также не соответствует требованиям страны-импортера – КНР, поэтому экспорт партии зерна с территории Российской Федерации запрещен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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