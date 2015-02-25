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Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в районе бухты Щитовая

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в районе бухты Щитовая

Фото: 25.мвд.рф

На полосу встречного движения по непонятным причинам выехала Тойота Виш  и столкнулась с грузовиком. В салоне Тойоты находились  трое детей, один из которых госпитализирован, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Владивостока.

Установлено, что 34-летняя женщина - водитель автомашины Тойота Виш - двигалась со стороны бухты Лазурной в направлении улицы Фадеева. В районе бухты Щитовая она не справилась с управлением и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовиком Исузу Эльф.

В результате автоаварии травмы получила 10-летняя пассажирка Тойоты. Девочка госпитализирована.

 

В салоне легкового автомобиля находились еще двое детей, одному из которых 6, второму нет еще двух лет. Врачи выясняют  характер и тяжесть повреждений, полученных детьми.

Медицинская помощь потребовалась также водителю Тойоты. По предварительной информации, женщина получила переломы.

У 42-летнего водителя грузовика – раны лица и головы. Точный диагноз мужчине будет выставлен после осмотра врачей.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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