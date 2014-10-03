Полиция сообщила подробности о столкновении автобуса, самосвала и Приуса





Зажатый между грузовиком и автобусом водитель госпитализирован со сломанным позвоночником, — передают «Вести: Приморье» по данным МВД.

В районе дома №7 по улице Крупской города Артема 26-летний водитель автомашины Тойота Приус, двигаясь из Артема в поселок Заводской, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в бетонное ограждение моста. От удара легковой автомобиль отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом.

В это время водитель грузового самосвала САК 7995-20 под управлением 26-летнего жителя Черниговского района, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с транспортными средствами – участниками ДТП.

В результате автоаварии водитель автомашины Тойота Приус, житель города Артема, оказался зажатым в салоне автомобиля. Его деблокировали сотрудники МЧС.

Мужчина госпитализирован с диагнозом «компрессионный перелом позвонка».

В момент ДТП в рейсовом автобусе находились пять человек. Никто из них не пострадал.

На момент автоаварии стаж вождения водителя Тойоты Приус составил 7 лет. В 2019 году его девять раз привлекали к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Стаж вождения водителя большегруза – 6 лет. В прошлом году мужчина десять раз понес административную ответственность за нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Водители освидетельствованы на состояние опьянения.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию на дороге. Назначено проведение ряда исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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