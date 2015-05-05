Медикам и педагогам Приморья компенсируют стоимость ЖКУ

Более 414 миллионов рублей с начала года направили на меры социальной поддержки в сфере ЖКХ бюджетникам Приморья. Среди получателей – 4,8 тысячи работников здравоохранения и 13,6 тысячи педагогов, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, до декабря 2018 года педагогам, работающим в сельской местности, предоставлялись меры социальной поддержки в виде компенсации 100% расходов на оплату за жилое помещение, отопление и освещение. Медицинские работники ежемесячно получали денежную выплату: для проживающих в многоквартирных домах с центральным отоплением ее размер составлял 1535 рублей, для владельцев домов с печным отоплением – 535 рублей.

«С принятием в конце прошлого года нового закона, инициированного Губернатором края Олегом Кожемяко, сельским медикам стали компенсировать расходы на ЖКУ в полном объеме, как и ранее педагогам», – уточняют в ведомстве.

Еще одна статья нового закона предусматривает социальную поддержку при оплате коммунальных услуг для бюджетников, работающих в городах. Специалистам городских учреждений здравоохранения и образования стали ежемесячно стали выплачивать по 1535 и 535 рублей, в зависимости от наличия в жилье центрального отопления.

Право на социальную поддержку при оплате коммунальных услуг получили также сотрудники медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Такие организации работают с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Приморья.

«На новые меры социальной поддержки работников здравоохранения и образования в сфере коммунальных услуг в бюджете края запланировали 534,2 миллиона рублей. Все выплаты специалисты получают своевременно и в полном объеме», – подчеркивает и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]