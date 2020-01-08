Бюджетникам Приморья компенсируют жилищные расходы

Почти 90 миллионов рублей направлено в январе на поддержку в сфере ЖКХ бюджетникам Приморья. Выплаты и компенсации получили более 48 тысяч человек, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной политики, в списке получателей – 27 тысяч работников образовательных учреждений и свыше 14 тысяч сотрудников медицинской отрасли.

«С 2019 года сельским медикам расходы на оплату жилья и коммунальных услуг компенсируются в полном объеме. Ранее, в отличие от педагогических работников, медики получали ежемесячные денежные выплаты. Закон, усовершенствующий формы соцподдержки для работников здравоохранения, принят по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко», – поясняют в ведомстве.

В прошлом году социальную поддержку при оплате коммунальных услуг получили и городские бюджетники. Специалистам городских учреждений здравоохранения и образования стали ежемесячно стали выплачивать по 1 535 и 535 рублей, в зависимости от наличия в жилье центрального отопления.

Право на социальную поддержку при оплате коммунальных услуг получили также сотрудники медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Такие организации работают с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Приморья.

По новому закону, кроме работников здравоохранения и образования, снизить коммунальные расходы могут представители других бюджетных организаций. Так с августа прошлого года компенсацию за ЖКУ в 100% получили фармацевты краевых учреждений, сотрудники учреждений социального обслуживания, работники культуры, специалисты краевых и муниципальных ветеринарных служб.

С января 2020 года меры социальной поддержки в сфере ЖКХ получили сотрудники краевых и муниципальных учреждений спорта.

«На 100% компенсировать коммунальные расходы могут специалисты с высшим или средним профобразованием. Для тех, у кого такого профобразования нет, предусмотрены ежемесячные денежные выплаты. 1 535 рублей для тех, кто проживает в квартире с коммунальными услугами, 535 рублей – в домах с печным отоплением», – информирует министр Светлана Красицкая.

По информации главы регионального минтруда, на выплаты и компенсации за ЖКУ бюджетникам в 2020 году запланировано более 1,2 миллиарда рублей.

Информацию по всем мерам социальной поддержки, действующим в регионе, можно получить по единому телефону Центра социальной поддержки населения Приморского края: 8-800-30-22-145.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]