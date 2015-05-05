Компенсацию за «коммуналку» получат приморцы

Почти 651 миллион рублей с начала года направлен из краевого бюджета на выплаты и компенсации в сфере коммунальных услуг бюджетникам Приморья. Их получают более 44,9 тысячи работников бюджетных организаций, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморского края, специалистам сельских учреждений здравоохранения и образования, имеющим высшее и среднее профессиональное образование, предусмотрена компенсация расходов на ЖКУ в полном объеме.

«В этом списке – более 26 тысяч получателей. Причем граждане не освобождаются от платежей за коммунальные услуги. Компенсация приходит после того, как квитанции будут оплачены», – акцентируют внимание в ведомстве.

Городским бюджетникам, а также сельским специалистам без высшего и среднего профобразования, а таких в Приморье около 18,8 тысячи, положены ежемесячные выплаты. Для проживающих в домах с центральным отоплением размер выплаты составляет 1535 рублей. Для владельцев домов с печным отоплением – 535 рублей.

В министерстве напоминают, что до 2019 года меры социальной поддержки в сфере ЖКХ получали только медики и педагоги, работающие на селе. В конце 2018 года по инициативе Олега Кожемяко приняли закон, который с 2019 года существенно расширил список получателей выплат.

Помимо городских специалистов краевых бюджетных организаций в нем появились сотрудники медицинских учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Такие организации работают с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи жителям Приморья.

Кроме работников здравоохранения и образования снизить коммунальные расходы могут специалисты других бюджетных отраслей. Так, с августа прошлого года компенсацию за ЖКУ в размере 100% получили фармацевты краевых учреждений, сотрудники учреждений социального обслуживания, работники культуры, специалисты краевых и муниципальных ветеринарных служб.

«С января 2020 года меры социальной поддержки в сфере ЖКХ получают сотрудники краевых и муниципальных учреждений спорта», – уточняет министр Светлана Красицкая.

По информации главы социального ведомства, на этот вид поддержки работников бюджетных отраслей в бюджете Приморья запланировано более 1,2 миллиардов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]