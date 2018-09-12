Антициклон принесет спокойствие приморской погоде на выходных

В ближайшие выходные дни погода в Приморском крае в целом ожидается хорошей, - сообщили "Вестям: Приморья" метеорологи приморского гидрометцентра.

В субботу, 21 сентября, на фоне поля повышенного атмосферного давления может пройти малоактивный атмосферный фронт, но значительного ухудшения погоды он не вызовет.

Ночь на субботу на большей территории нехолодная, фон минимальных температур +3...+10 °С, на южном побережье до +15 °С. На северо-востоке местами до -4 °С. Днем +13...+21 °С.

В воскресенье фронты покинут территорию края, из Китая на Приморье распространится антициклон. Будет спокойная, без осадков, погода. Ночью при ясном небе станет прохладнее на 2 — 4 градуса. Максимальные значения останутся на уровне субботы.

Во Владивостоке выходные дни ожидаются со свежим ветром и преимущественно без осадков.

В ночь на субботу минимальная температура воздуха +12...+14 °С, день умеренно теплый, максимальная температура +17...+20 °С.

В воскресенье ясно, температурный фон ниже на 1 — 3 градуса, по сравнению с субботой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]