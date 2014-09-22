Боевую готовность саперов проверяют на Сергеевском полигоне
Инженерно-саперный полк Восточного военного округа (ВВО), дислоцированный в Приморье, переброшен на полигон Сергеевский в рамках начавшейся проверки боевой готовности, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе ВВО.
Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на штатной технике в заданный район, где с военными инженерами состоится тактико-специальное учение.
В ходе активной фазы мероприятия специалисты инженерных войск подготовят фортификационные сооружения для ведения обороны мотострелковым подразделением.
Помимо этого, будут отработаны специальные задачи, такие как проделывание проходов в минных заграждениях, установка минных полей, инженерное оборудование запасных и ложных позиций.
При выполнении учебно-боевых задач военные инженеры будут использовать опыт современных вооруженных конфликтов, в частности, будут учтены способы установки противником минных заграждений.
Особое внимание будет уделено проведению инженерной разведки с целью поиска и обезвреживания различных типов взрывных устройств.
Для предотвращения подрыва дистанционно управляемых снарядов будет применена специальная аппаратура подавления электронных сигналов.
Кроме того, с применением современной станции комплексной очистки СКО-10 военные инженеры обеспечат группировку войск питьевой водой.
К проверке привлечены около 400 военнослужащих, задействовано до 80 единиц техники, в том числе ИМР-2, БАТ-2, МДК-3, экскаваторы, автокраны, мобильные электростанции и установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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