Поиском шпионов в Арктике занимаются военнослужащие Врангеля
Специалисты радиотехнических войск Восточного военного округа поймали «шпионов» в Арктической зоне ответственности округа в рамках состоявшейся комплексной тренировки, — передают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ВВО.
К учению были привлечены военнослужащие радиолокационного подразделения, дислоцированного на острове Врангеля.
В качестве условных нарушителей выступили экипажи недавно заступивших на дежурство в Арктике новых вертолетов Ми-8АМТШ-ВА.
Поиск, обнаружение и распознавание целей было осуществлено с применением современного трассового радиолокационного комплекса «Сопка-2».
После идентификации цели были взяты на сопровождение.
Полученные данные были оперативно переданы на командный пункт.
Подобные тренировки, проводимые по различным сценариям, направлены на совершенствование навыков военнослужащих радиотехнических войск, находящихся на боевом дежурстве, в том числе в Арктической зоне.
В ходе подобных тренировок специалисты выполняют поиск и обнаружение различных типов воздушных целей, в частности, самолетов, вертолетов и беспилотников.
Особое внимание уделяется отработке вводных, основанных на тактике действий вероятного противника, применяемой в современных вооруженных конфликтах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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