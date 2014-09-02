В новогоднюю ночь покой дальневосточников будут охранять более 10 тысяч военнослужащих
Свыше 10 тысяч военнослужащих ВВО будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь, — передают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ВВО.
Свыше 10 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа будут находиться на боевом и оперативном дежурстве в новогоднюю ночь.
В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения противодействия терроризму.
Более шести тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь будут нести службу в суточных нарядах и караулах, еще около четырёх тысяч будут выполнять задачи боевого дежурства и боевой службы.
Помимо этого военнослужащие будут дежурить на узлах связи и пунктах управления, выполнять задачи по охране парков боевых машин, складов и арсеналов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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