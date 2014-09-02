Новости Общество

Сегодня, 00:52
 

В новогоднюю ночь покой дальневосточников будут охранять более 10 тысяч военнослужащих

В новогоднюю ночь покой дальневосточников будут охранять более 10 тысяч военнослужащих

Фото: vv-34.ru


Свыше 10 тысяч военнослужащих ВВО будут нести боевое дежурство в новогоднюю ночь, — передают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы ВВО.

Свыше 10 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа будут находиться на боевом и оперативном дежурстве в новогоднюю ночь.

В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения противодействия терроризму.

Более шести тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь будут нести службу в суточных нарядах и караулах, еще около четырёх тысяч будут выполнять задачи боевого дежурства и боевой службы.

Помимо этого военнослужащие будут дежурить на узлах связи и пунктах управления, выполнять задачи по охране парков боевых машин, складов и арсеналов.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести