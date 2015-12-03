Поклонники написали стихи тигру Шерхану из сафари-парка в честь дня рождения 

Тигру Шерхану исполнилось три года. Во всех соцсетях приморского сафари-парка полосатый именинник начал получать поздравления. Люди удивлялись, как быстро пролетело время и крошечный котенок стал таким сильным и красивым животным, - сообщают "Вести: Приморье".

«Ты вырос на наших глазах и из маленького милого амурского тигренка, гуляющего на шлейке, превратился в могучего амурского тигра. Такого же красивого и умного, как твои родители Амур и Уссури», — написала в vk.com Ирина Медунецкая.

Пользователи VK прислали коллажи-открытки с тигром в «главной роли» и смонтированные видео с праздничными песнями.

«Шерханчик, сладкий мальчик, вырос на глазах, помню как Василина кормила из соски, его первые шаги во дворе, потом в Парке вместе с Табаки, как быстро растут дети, особенно тигрино/львиные. Будь здоров!!!», - поделилась воспоминаниями на youtube-канале сафари-парка Маргарита Макарова.

В Инстаграм видео с именинником посмотрели почти 7 тысяч человек, более 50 из них также оставили добрые пожелания своему любимцу.

А форумчане группы «Амур, Тимур и друзья» посвятили Шерхану стихотворение, в котором описали его повадки и любимые занятия.

Напомним, Шерхан - сын тигра Амура (друга козла Тимура) и тигрицы Уссури. Все животные включены в Программу Евроазиатской Ассоциации Зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]