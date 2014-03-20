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Любитель больших скоростей после встречи с грузовиком отделался сломанным пальцем

Любитель больших скоростей после встречи с грузовиком отделался сломанным пальцем

Фото: Инстаграм @newsbox24.tv


Встреча грузовика и мотоциклиста закончилась ДТП. Оба водителя имеют большой водительский стаж, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на ГИБДД Владивостока.

Установлено, что в районе дома №43 на Народном проспекте 69-летний водитель автомашины Ниссан Атлас, выезжая с прилегающей территории, при повороте налево, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом Хонда Х4, двигавшемся в направлении кольца Третьей Рабочей.

В результате автоаварии 48-летний водитель мотоцикла получил перелом пальца.

По результатам медицинского освидетельствования состояния опьянения у водителей транспортных средств не выявлено.

Установлено, что водитель грузовика имеет 38-летний стаж вождения. В текущем году привлекался к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Мотоциклист имеет статус водителя транспортных средств на протяжении 26 лет. С начала года он неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

По факту ДТП полиция проводит проверку.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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