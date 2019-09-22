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Вторжение: прикрываясь тайфунами, корейцы грабят воды РФ. Видеорепортаж

Северокорейские браконьеры опустошают приморскую фауну. Незаконный вылов Тихоокеанского кальмара достиг несколько тысяч тонн в день. Рыбаки не только нарушают правила перехода границы, но еще и используют запрещенный в России метод вылова.

Они не только ведут незаконный промысел, но и нападают на пограничников. После себя браконьеры оставляют порванные рыболовецкие сети и прочий мусор, который потом прибивает к берегу.

Ученые говорят о надвигающейся экологической катастрофе, а местные жители опасаются массового схода северокорейцев на сушу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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