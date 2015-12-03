Северокорейские браконьеры наносят катастрофический вред обитателям Японского моря

Рыболовные сети, которые оставляют в Японском море северокорейские браконьеры, смертельно опасны для всех морских обитателей - от китообразных и ластоногих, до рыб и моллюсков, - считают экологи.

"Влияние северокорейских браконьеров распространяется не только на юг Приморья. Это большая проблема для всего Японского моря - наносится несомненный вред всей биоте. Это международная проблема", - считает научный сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Игорь Катин.

По его словам, браконьеры после разового использования топят отработавшие сети. Материал, из которого они изготовлены, не разлагается много лет. На дне в эти сети попадают моллюски, морские ежи, звезды, рыбы, крабы. В сетях, остающихся на воде, погибают морские птицы и млекопитающие, в том числе и киты.

"Чтобы оценить масштаб проблемы можно провести простые вычисления. На спутниковых изображениях мы насчитывали одновременно более 3,5 тыс. судов, проводящих лов в нашей исключительной экономической зоне, прилегающей к побережью Приморского края. Каждая такая добывающая единица выставляет за один раз по километру и более сетей. Учитывая то, что сеть ловит всего один-два дня, а лов проводится несколько месяцев, выброшенными оказываются сотни тысяч километров сетей", - добавил ученый.

"По сути, мы находимся в состоянии перманентной экологической катастрофы", - сказал Катин.

Свой взгляд на происходящее эксперт опубликовал в научном журнале "Теоретическая и прикладная экология" за 2019 год. Статья вышла в соавторстве с другими дальневосточными учеными.

Авторы делают вывод, что антропогенный мусор, большую часть которого оставляют в море северокорейские рыболовы, может привести к снижению численности популяции ларги в Морском заповеднике до критического уровня.

Как сообщалось, менее чем за месяц российские пограничники у берегов Приморья задержали более 570 браконьеров из КНДР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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