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Северокорейские браконьеры, стрелявшие в пограничников ФСБ, понесут наказание
Браконьеры из КНДР предстанут перед судом в Приморье, сообщают «Вести:Приморье». Так, наказание понесут трое из 17 браконьеров, которые осенью прошлого года участвовали в нападении на российских пограничников в Японском море во время патрулирования, уточняет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Ранее мы писали, "В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, в результате чего четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, один из которых огнестрельное ранение", - сообщали в пресс-службе СК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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