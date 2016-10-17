Следователи обследуют шхуну, экипаж которой совершил нападение на российских пограничников
Проводятся следственные мероприятия на шхунах, отконвоированных в порт Находка после нападения на приморских пограничников, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту нападения северокорейских браконьеров на военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Напомним, 17 сентября 2019 года около 17 часов в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ обнаружены рыболовные шхуны, под флагом КНДР, осуществляющие браконьерский промысел водных биологических ресурсов.
В ходе оперативных мероприятий по проверке судна северокорейские браконьеры оказали активное сопротивление членам досмотровой команды Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в результате чего четверо сотрудников получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе — огнестрельное ранение.
Пострадавшие находятся на стационарном лечении в медучреждениях города Владивостока, их состояние оценивается как стабильное. Следователями следственного управления допрошены все военнослужащие, участвовавшие в проверке и задержании шхун.
Задержанные северокорейские шхуны, экипаж одного из которых совершил нападение на российских пограничников, под конвоем прибыли в порт Находка и пока будут находиться на кораблях под охраной. Среди иностранцев есть пострадавшие, им была оказана медицинская помощь.
В настоящее время проводится осмотр рыболовецкой шхуны, на котором было совершено нападение, а также иные необходимые следственные действия.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.
Ранее «Вести: Приморья» сообщали о том, что жители Находки уже выразили свое мнение относительно состояния браконьерских шхун.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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