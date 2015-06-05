В порту Находки сегодня замечены суда, похожие на те, что вели конвоем к российским берегам пограничники. Накануне, Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о нападении браконьеров из КНДР на приморцев, в пределах исключительной экономической зоны России. О судьбе четверых раненых и других подробностях - репортаж Ольги Катренко.

Огни судов, напоминающих северокорейские — в кадре первым делом. Но это вполне могут быть ожидающие продажи, остановленные в российских водах шхуны летних тайфунов. Николай Суханов делится механизмом. Начиная с 2010-го, в России чуть быстрее, нежели раньше, разбираются с незваными гостями.

Николай Суханов, председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков: - «Судну выделяют агента, который снабжает задержанных водой и продуктами. Они стоят до суда, а потом — экипаж высылают, а шхуна идет с молотка, окупая всё на чужаков потраченное»

Конвой из двух шхун и нескольких мотоботов идет под контролем пограничной авиации. Силовики и при досмотре использовали все возможные средства. Но, видимо, не ожидали повышенной агрессии. Кадров сопротивления журналистам не выдают. Есть лишь момент выстрела из сигнального пистолета.

Альбина Проскуренко, официальный представитель ПУ ФСБ России по Приморскому краю: - «Задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а так же 161 гражданин КНДР. Обнаружены и изъяты запрещенные орудия лова и незаконно добытые морские биоресурсы»

Пограничники сообщают, что и среди иностранцев есть пострадавшие. Их раны перевязали на месте, не страшно. А вот россиянам досталось так, что пришлось эвакуировать бойцов вертолетом, а во Владивостоке двоих — оперировать.

Игорь Широбоков, руководитель контрольно-следственного отдела Дальневосточного СУ на транспорте: - «Один военнослужащий получил огнестрельное ранение, трое — телесные повреждения различной степени тяжести. Противоправная деятельность граждан КНДР пресечена».

Впереди следственные эксперименты. И полноценное разбирательство в рамках открытого по факту нападения браконьеров на пограничников уголовного дела.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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