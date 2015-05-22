Нападение корейцев на российских пограничников. Новые подробности,видео

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в течение среды, ориентировочно ближе к вечеру, доставят в порт Находка задержанные северокорейские суда и 80 граждан КНДР, задержанных при нападении на пограничников в Японском море. Об этом ТАСС сообщили в среду в пограничном управлении ФСБ по Приморскому краю.

В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельный состав погрануправления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море обнаружил две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел. Экипаж одной из шхун совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, задержано более 80 граждан КНДР.

"Доставить [задержанных] должны в течение дня, скорее всего ближе к вечеру", - сообщил собеседник агентства. Как пояснил ТАСС представитель правоохранительных органов, в случае массового задержания следователям придется сначала быстро сузить круг подозреваемых, чтобы выйти в суд с ходатайством об избрании для них меры пресечения. Для этого придется опросить всех задержанных. Расследованием могут заниматься как следователи погрануправления, так и другие структуры, если ФСБ передаст дело. В российских территориальных водах в Приморском крае пограничники ежегодно проводят десятки задержаний рыболовецких судов из КНДР в связи с незаконным промыслом. Последний крупный случай произошел в 2016 году, когда в исключительной экономической зоне РФ в Японском море российские пограничники с применением оружия задержали северокорейское промысловое судно "Дае Янг 10" (порт приписки Син По, КНДР), ведущее незаконный промысел морепродуктов. На его борту находились 48 граждан КНДР. Тогда при осмотре судна некоторые члены команды попытались оказать вооруженное сопротивление. В ответ на это российские пограничники последовательно произвели предупредительную стрельбу и стрельбу на поражение. В результате ранения получили девять членов команды судна-нарушителя (один из них позднее скончался), пострадали шесть российских пограничников. Уголовные дела возбудили против шести граждан КНДР, в 2017 году они были осуждены на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет с отбыванием наказания в колониях общего режима.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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